拜登将宣誓就职 川普不再对中国加徵关税

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（法新社华盛顿7日电） 拜登下个月将宣誓就职，白宫经济顾问柯德洛今天表示，在那之前美国总统川普不会再对中国商品加徵关税。

柯德洛（Larry Kudlow）在「华盛顿邮报」（The Washington Post）举办的活动上说：「针对贸易谈判，我们仍在交涉。我们没有计画要加徵任何新的关税。」

路透社报导，川普对中国发起贸易战后，双边你来我往互徵报复性关税，数千亿美元商品都包含其中。尽管今年初双方签署「第一阶段」贸易协议，许多关税仍未撤销。

柯德洛表示，中国有在履行这起初步协议，包括采购大豆等美国农产品在内的具体目标。

他说：「数据显示，中国确实有在遵守第一阶段贸易协议中大部分的内容。」他补充说：「进度或许因为疫情影响而有点落后。」

除此之外，中国「似乎做出积极举措，设立新法、新法律机构、司法机构，用以终止偷窃我们的智慧财产。而诚如诸位所知，智财是美方关切的重点之一」。

拜登上周表示，他4年任期期间，不会立即撤销川普课徵的关税，而是优先聚焦美国劳工和制造业。

拜登明年1月20日走马上任之后，预料将修复美国与欧洲联盟在内的贸易伙伴和同盟国家间的双边关系，进而联手施压北京改变其行为。

© 2020 AFP