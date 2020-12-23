拜登将推动新一轮纾困案 盼国会跨党派合作

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（法新社德拉瓦州威明顿市22日电） 美国总统当选人拜登今天说，他上任时将要求国会通过另一项2019冠状病毒疾病（COVID-19）纾困法案，坚称人民会希望共和、民主两党于川普卸任后继续共同努力。

国家深陷健康与经济危机的当口，拜登致力把自己刻画成全美人民的领袖，与川普的分裂风格做区隔。

拜登在家乡德拉瓦州威明顿（Wilmington）告诉记者：「大家都清楚认知到，这些议题超越任何意识形态。民众生活陷入困顿，共和党人跟民主党人一样都伤得很重。」他即将在明年1月20日宣誓就任。

国会经过多个月协商，昨天通过规模9000亿美元的经济纾困法案。

不过，死亡病例仍在飙升，经济活动被严重打断一年，迄今仍深处危机。拜登表示，有必要提供更多援助给企业、失业者与健康保健设施，且步调必须加快。

拜登在假期前向全国发表演讲时说：「国会本周尽了本分。我可以且必须要求他们明年再这么做。」

他说：「在解决我们目前的危机上，这个法案只是第一步，第一笔纾困金。我们还有更多工作要做。」

当问到是否打算在后川普时代弥合共和党与民主党之间的分歧，拜登说，国会议员将乐见他所提供的领导力。

拜登说：「坐镇指挥的团队换了。我不会诋毁反对派。我将站稳立场并一一点出我们该做的事，他们心里明白确实如此。」

他说：「这是攸关生死的重大议题，这是为什么我相信我们有办法解决。我们必须跨党派合作。」他又说：「这是我们能度过危机的唯一办法。」

拜登说，有必要投入更多资源来配送疫苗、进行筛检重启校园，并提供资源给消防人员、警察与护理师等所有人员。

他提及，「有数以百万计的家庭没饭可吃、没钱缴房租或贷款」，这些人明年仍亟需援助。

拜登说：「我可以向大家保证一件事，我在这个危机时刻的领导风格，会是有话直说并据实以报。」

「简单的真相就是，COVID-19之役最黑暗时期尚未过去，而是即将到来。我们必须做好准备，自立自强。」

「我们承担不起浪费更多时间，必须现在就采取行动，扭转危机。」

© 2020 AFP