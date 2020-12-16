拜登将提布塔朱吉任运输部长 葛兰何任能源部长

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（法新社华盛顿15日电） 美国总统当选人拜登行政团队逐步浮出台面，拜登证实将提名布塔朱吉为运输部长；另外，也传出前密西根州长葛兰何为能源部长人选。

拜登（Joe Biden）今天证实，他将提名布塔朱吉（Pete Buttigieg）带领庞大的运输部。这项人事案如获联邦参议院同意，布塔朱吉将是首位公开出柜的美国部长。

现年38岁的布塔朱吉曾是拜登在民主党党内初选时的竞争对手，如今成为拜登首选的部会首长。拜登之前也选择了初选对手、加州联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）作为他的副总统搭档。

布塔朱吉曾就读哈佛大学（Harvard University）和牛津大学（Oxford University），他也是首位公开出柜竞逐美国总统大位的同性恋者。

拜登也计划提名前密西根州长葛兰何（Jennifer Granholm）为能源部长，她也是一位强力的洁净能源倡议者，与主要汽车制造业者有丰富协商经验。

61岁的葛兰何在密西根州州长任内，拜登时任欧巴马的副总统，两人曾密切合作。

葛兰何也热切支持汽车工业，在2008年与拜登协力合作，推动汽车业振兴方案。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP