拜登将赴近乌波兰城市 展现西方团结抗俄决心

（法新社华盛顿24日电） 为了展现西方国家团结一气，力挺乌克兰对抗俄罗斯的决心，白宫表示，美国总统拜登25日将前往波兰境内接近乌克兰边境的城镇热舒夫（Rzeszow）。 法新社报导，俄罗斯挥军入侵乌克兰，美国总统拜登为此紧急出访欧洲，白宫今天在针对拜登明天出访计画的声明中表示，波兰总统杜达（Andrzej Duda）将在距离乌国边境约80公里处的热舒夫迎接拜登。

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此前，白宫未曾透露拜登计划在波兰停留的具体细节，而这会是他继在比利时布鲁塞尔出席北大西洋公约组织（NATO）、七大工业国集团（G7）与欧盟理事会（European Council）等峰会后，此趟欧洲行的第2阶段。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）本月5日也曾驻足热舒夫，当时他前往波兰，展现美国对北约东翼防线国家的支持，这些国家过去曾是苏联势力范围的一部分，如今却担心俄罗斯在攻击亲西方的乌克兰后，下一步会是什么。

数以百万计乌克兰人逃往波兰以躲避俄军的炮击与轰炸，白宫表示，拜登明天也将针对波兰如何应对这批难民潮一事听取简报。

拜登也将在热舒夫会见驻守波兰的美国陆军第82空降师（82nd Airborne Division）成员。

© 2022 AFP