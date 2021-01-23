拜登就任美国总统有新作风 预示拉丁裔新时代来临

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（法新社华盛顿22日电） 美国劳权运动者查维斯的半身像进驻白宫椭圆形办公室、白宫官网恢复西语版及女星珍妮佛罗培兹在就职典礼献唱，新任总统拜登的任期才开始，就预示拉丁裔美国人的新时代来临。

从就职典礼开始，民主党籍的拜登（Joe Biden）就对美国最大少数族群展现毫无保留的认可。

生于纽约、父母来自波多黎各的珍妮佛罗培兹（Jennifer Lopez）获邀在国会大厦举行的就职典礼献唱，她以西语大喊：「上帝掌权的国度不可分割，所有人同享自由和正义！」

拜登就任首日签署一系列行政命令，其中一项是中止建设美国与墨西哥边界的围墙。这道墙是前总统川普（Donald Trump）为了阻挡非法移民而建，其中绝大多数是拉丁美洲人。

从拜登在椭圆形办公室签署命令的影像可以清楚看到，他身后除了家人照片外，还多了一座劳权运动者查维斯（Cesar Chavez）的半身像。

美籍墨西哥裔的查维斯是劳工领袖，曾与他人合力创办「全国农场工人协会」（National Farm Workers Association），是劳权运动象徵人物之一。

拜登已将查维斯的孙女茱莉（Julie Chavez Rodriguez）延揽入白宫，若他提名的官员人选全数获联邦参议院同意，新内阁将有3名拉丁裔官员，为历来最多。

拜登首日签署的命令还包括一些文件，与启动移民改革有关，例如让1100万名在美滞留的无证移民有机会归化为公民，其中约500万人来自墨西哥，还有200万人来自中美洲。

同样在拜登就任首日，白宫重新启动官网西语版。共和党籍前总统小布希（George W Bush）首创白宫西语版网页，继任的欧巴马（Barack Obama）也沿用，但川普任内4年，这个网页从未更新。

川普认为英语才是美国通用语言，但事实是美国并未规定官方语言。美国最大少数族群就是西语裔，约有6000万人，超过全国人口的18%。根据美国人口调查与统计局（Census Bureau），多达4100万人在家说的是西语。

川普在佛罗里达州的西语裔族群间颇受拥戴。去年11月总统大选中，估计全国有2000万拉丁裔选民投票，其中约70%支持拜登，约有1/3投给川普。

全国拉丁裔当选暨任命官员协会（NALEO）旗下的教育基金会负责人瓦加斯（Arturo Vargas）说：「拜登总统的作为象徵白宫打开新大门，让美国拉丁裔族群参与。过去4年，拉丁裔族群只有一小部分人能进入白宫。从昨天起，一切都不同了。」（译者：曾依璇/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP