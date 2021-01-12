拜登就职典礼聚焦团结 忧冲突增派国民兵

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（法新社华盛顿11日电） 美国总统就职典礼委员会今天表示，拜登20日举行的就职典礼，主题将是寻求促进国家团结。但国防部担心暴力再起，授权提早增派国民兵至华府。

总统就职委员会宣布，这次典礼的主题是「团结的美国」（America United）。

委员会说，就职日当天，拜登和副手贺锦丽（Kamala Harris）完成宣誓之后，将在前总统欧巴马、小布希与柯林顿陪同下，前往阿灵顿国家公墓（Arlington National Cemetery）在无名战士冢（Tomb of the Unknown Solider）前献上花圈。

拜登总统就职典礼原本已垄罩在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的阴霾之下，尤其是美国是全球疫情重灾区，有37多万人染疫过世，为全球最多。

不到一周前又发生即将卸任总统川普的大批支持者暴力攻击国会事件，大搞破坏，殃及拜登就职典礼用的场地。

总统就职委员会和华府市长鲍赛（Muriel Bowser）已呼吁民众不要前往就职典礼现场观礼，说华府国家广场（National Mall）会架设19万1500面大小不一的旗帜，用以代表无法在现场的群众。

美国国防部国民兵局（National Guard Bureau）局长霍坎森（Daniel Hokanson）指出，准备好出动约1 万5000国民兵，且目前已有6200名国民兵部署在华府。

© 2021 AFP