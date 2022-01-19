拜登就职将满周年 灰心幻灭者多

（法新社华盛顿18日电） 拜登就任总统，接掌几乎各方面都严重对立的美国之时，承诺成为团结与和解的力量。

广告 继续浏览后续

1年过去了，他的功过也开始为人评断。

多次替左派候选人操盘选战的纽约客贾可布森（Raphy Jacobson）回忆说：「拜登就任当时，是非常盛大、充满希望的时刻。」

在一个深受COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情以及空前种族歧视示威所扰的国家，拜登2021年1月20日就职时承诺，会「全心全意」致力于团结美国。

但如今1年过去，贾可布森却说，他「从未对民选政治这么灰心和幻灭过」。

贾可布森说，从社会福利与气候方案，到推动历史性的投票权保障，大型法案陆续卡关，「民主党人推动的东西无一真正通过」。

上任后数月，拜登造访了奥克拉荷马州的杜尔沙（Tulsa），急于修复让社会濒临分裂边缘的裂痕，成为美国首位纪念杜尔沙市1921年种族屠杀的总统。

33岁的非裔美国人蓝森（Kode Ransom）表示：「那时很多人都很开心他要来这里。」

但平时担任导游工作的蓝森说，拜登那场访问缺乏实际行动，只是「作秀」。

宗教组织社运人士贾索（Adriana Jasso）则说：「我们原本希望看到更多。」47岁的她在分隔美国与墨西哥的巨大边界墙旁，诉说对拜登移民承诺跳票的失望。

但青少年时期无证前来美国的贾索坦承，在川普执政4年之后，「去年对我们来说算是某种休息、疗伤」。

许多对川普时代仍有留恋的人，认为拜登破坏了川普的成就，特别是经济方面。57岁的迈阿密医护人员米兰达（Ubaldo Miranda）就抱怨说，「他不仅没有修补，还一直在破坏和摧毁这个国家的经济」。

米兰达在佛州共和党人士常常聚会的古巴餐厅前告诉法新社：「我认为，我国正处于史上最糟的状况。」

共和党指控拜登让空前的通膨越演越烈，这对美国家户最伤；米兰达还说，在拜登治下，美国「比过往更加分裂」。

民调显示，过半保守派选民仍不把79岁的拜登当成总统，甚至错误地认定2020年大选遭舞弊玷污。

59岁的波士顿居民古德（Jenn Goode）就坚称，「我认为那场选举被偷了」。她说，民主党利用疫情操弄选举，她没接种COVID-19疫苗，也不相信媒体报导，看主流媒体只看「气象或体育」。

古德认为，拜登对COVID-19的回应方式，是在「分裂…分化人们」，「他说没接种是问题，但那根本不是事实，那样说会让人们出现分歧」。

拜登上任12个月后，部分美国人认为，现在的美国或许应该回击，而非和解。

支持堕胎权组织「天主教徒的选择」（Catholics for Choice）主席曼松（Jamie Manson）表示，拜登上任后，共和党州扩大了限制性的堕胎法，还得以限制跨性别年轻人与少数族裔的投票权，拜登却没有太大反应。

「左派现在对拜登很失望，因为他一再使用民主是如何陷入危险的论调…我想我们要的是勇敢无畏的行动，但却还没看到。」

44岁的曼松对民主党「太过小心翼翼、太过害怕得罪人、有点战战兢兢」感到失望，「温和、胆小，不会让他们得到基层的能量」，「所以我觉得现在该冒点险了」。

© 2022 AFP