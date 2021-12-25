拜登平安夜与孩童家长通话 对辱骂暗语没特别反应

（法新社华盛顿24日电） 美国总统拜登今天与追踪耶诞老人动向的孩子们通电话时，一名父亲说了一句「加油布兰登」（Let's Go Brandon）。这句话看似普通，其实是辱骂拜登的暗语。

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在平安夜，拜登和妻子吉儿（Jill Biden）透过视讯与北美航太防卫司令部（NORAD）官员联系。北美航太防卫司令部有着追踪耶诞老人全球足迹的传统。

拜登接着接了几通来自美国家庭的电话。

一名自称叫杰瑞德（Jared）的父亲打进来，拜登简短地与他的4个孩子说话。通话尾声时，拜登祝杰瑞德有个美好的耶诞节，杰瑞德回答：「我也祝你们耶诞快乐，加油布兰登。」

拜登说，「加油布兰登，我同意」，此外没有特别反应，但吉儿不太自然地笑了一下，翻了个白眼。

有关此事的影片很快就在社群网站上疯传。

「加油布兰登」实际意指「去你的拜登」（F**k Joe Biden）。

今年10月初，赛车手布兰登．布朗（Brandon Brown）赢得美国改装房车系列赛（NASCAR）冠军接受访问时，场边传出观众高喊F**k Joe Biden声浪，但记者却告诉布朗，观众喊的是Let's Go Brandon。

© 2021 AFP