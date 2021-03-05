拜登批共和党州长有原始人思维挨轰 白宫缓颊

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（法新社华盛顿4日电） 美国密西西比州与德州相继解除强制戴口罩的命令，总统拜登批评这是「尼安德塔人思维」，引发议论。白宫新闻秘书莎琪今天解释，拜登不是针对人，是指「尼安德塔人的行为」。

密西西比州州长和德州州长都是反对党共和党籍。拜登昨天表示：「我们最不需要的就是『现在一切都很好，拿掉口罩，忘了它吧』这种尼安德塔人思维（Neanderthal thinking）。口罩还是很重要。」

拜登此言激怒了一些右翼人士。尼安德塔人是旧石器时代的史前人类，约于4万年前灭绝。

共和党籍联邦众议员乔登（Jim Jordan）推文表示：「起初我们被称为『可悲的人』，接着是『傻瓜』，然后是『没骨气的懦夫』。现在呢？我们成了『尼安德塔人』，不够聪明，无法自己做决定。民主党人就是这么看待我们的。」

共和党籍参议员布莱克本（Marsha Blackburn）在福斯财经新闻网（Fox Business）说，尼安德塔人是积极进取、「小政府」选民的典范。

布莱克本说：「尼安德塔人是狩猎采集者，他们保卫家园，充满韧性又足智多谋，能照顾自己。因此，我认为拜登得重新思考自己在说什么。」

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）今天替拜登打圆场，称拜登是指「尼安德塔人的行为，在此说清楚，是行为」。

莎琪强调，医界普遍有共识，戴口罩是有助遏止新型冠状病毒疫情的重要方式，拜登只是在对官员拒绝遵循这项措施表达「挫折和恼怒」。

© 2021 AFP