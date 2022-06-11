拜登批埃克森美孚不增产 称今年赚得比上帝还多

（法新社洛杉矶10日电） 美国总统拜登今天批评埃克森美孚公司（ExxonMobil）不生产更多石油，并称「埃克森美孚今年赚得比上帝还要多」，提出要对埃克森美孚调涨税金。

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汽油价格飙涨，使美国人荷包缩水，也影响拜登在期中选举前的声望。

俄罗斯入侵乌克兰后，原油价格飙涨，尽管石油与天然气产量下降，埃克森美孚在今年前3个月依旧申报钜额利润。

美国政府发表反应能源价格飙升的凄惨通膨报告数小时后，拜登在洛杉矶港（Port of Los Angeles）发表评论。

他表示，石油公司「有900个钻探许可证，却没有钻探，他们为什么不钻探？因为他们无须生产更多石油，就能赚得更多」。

他说，而有了更高的利润，「他们就回购自己的股票，老实说这样应该课税。他们买回股票，不做新投资」。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）带来的封城影响石油需求，经历了惨澹的2020年后，石油公司在2021年恢复获利，今年获利持续飙升。

埃克森美孚公司第一季获利翻了超过1倍，达到55亿美元，营收成长52.4%，达到877亿美元。

埃克森美孚公司将购回股票的预算提高200亿美元，并计划在2022年增加资本支出，但排除额外投资。

面对40年来新高通膨率，以及汽油攀升到天价，拜登的支持度直直落。

美国政府今天公布，5月消费者物价指数（CPI）年增8.6%，高于4月的年增8.3%，也高于多数经济学家原本认为已经抵达高点的3月数据。

能源价格在过去一年上涨34.6%，燃油价格上涨106.7％，是CPI自1935年开始统计以来的最大增幅。

© 2022 AFP