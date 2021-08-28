拜登批隐瞒疫源 中方回击：怎不让WHO查德堡

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（法新社华盛顿27日电） 在情报机构递交新冠病毒溯源报告后，美国总统拜登今天谴责中国仍扣住关键疫情起源资讯不公开。中国驻美大使馆反击，称科学议题的溯源由情报圈来做毫无可信度。

根据公布的报告摘要，美国情报界虽仍未排除实验室外逸论，但表示病毒并非生物武器。

拜登今天发出新闻稿指出，疫情溯源的关键讯息在中国手中，但从疫情之初，中国政府就阻扰国际调查人员与全球公卫成员获取这些讯息。时至今日，即使确诊人数持续上升，中国仍拒绝外界呼吁的公开透明，且隐瞒讯息。

中国驻美大使馆随后也发表声明反击，认为由情报部门主导的溯源毫无科学性和可信度可言。新冠病毒溯源是科学问题，应该也只能由科学家而不是情报专家研究，且美国情报部门过去捏造出不少「杰作」，诸如把一小瓶洗衣粉当作伊拉克大规模杀伤性武器证据，自导自演「白盔」组织摆拍所谓叙利亚化武袭击视频。

声明指出，美方声称中方不透明，完全是为其推动政治化、污名化寻找藉口。疫情发生后，中方第一时间对外分享病毒基因序列、向世卫组织通报有关情况，去年以来两次邀请世卫专家来华开展溯源研究。

声明反问美方，美国至少5个州的新冠病毒感染情况早于美国首例确诊病例报告时间。美方如非要坚持实验室泄漏的说法，怎不邀世卫组织专家前往德特里克堡和北卡罗来纳大学调查。

中方质疑，德堡长期从事冠状病毒研究、改造，2019年发生严重安全事故并被关停，随后美国国内暴发与新冠肺炎症状相似的疾病。北卡大学巴里克团队早就具备极其成熟的冠状病毒合成及改造能力，该校于2015 年1月至2020年6月1日共报告28起涉及基因工程微生物的安全事故，其中6起涉及包括SARS、MERS和新冠病毒等在内的冠状病毒。

© 2021 AFP