拜登承诺泽伦斯基 支持乌克兰对抗俄罗斯

（法新社华盛顿27日电） 面对俄罗斯与乌克兰间的紧张局势，美国总统拜登今天与乌克兰总统泽伦斯基通电时承诺，若俄罗斯入侵，美国将支持乌克兰对抗。

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拜登一直带头试图建立起统一的西方阵线，来抵抗俄罗斯给予乌克兰的军事压力。乌克兰这样寻求与西方国家联合的作法惹怒了俄罗斯，如今有超过10万俄罗斯部队在俄乌边境集结。

白宫指出，在与泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）通话中，拜登「重申若俄罗斯进一步入侵乌克兰，美国和盟国及伙伴已准备好果断地做出回应」。

拜登「强调美国助乌克兰（保有）主权和领土完整的承诺」。

声明中提到，拜登在电话里表示，乌克兰经济处于俄罗斯军事集结带来的压力下，美方正寻求其他宏观经济支援来帮助乌克兰，不过声明并未详述相关细节。

美国先前要美国公民离开乌克兰，在谈到这个决定遭乌克兰批评一事时，拜登告诉泽伦斯基，美驻乌大使馆「仍旧开放，且仍全面运作」。

本周在德国、法国居中斡旋下，乌克兰与俄罗斯进行会谈，并再次对彼此做出承诺在乌东争议地区停火，美方对此表达支持。拜登承诺，任何外交协议都不会背叛乌克兰，并称「任何有关乌克兰的协议，都不会牺牲乌克兰」。

泽伦斯基推文表示，他和美国总统「讲了很久的电话」，他们「讨论了近期在缓和局势上做的外交努力，并同意在未来采取一致行动」。

泽伦斯基表示，他很感谢美国送来武器，并「讨论了对乌克兰提供财政支持的可能性」。

© 2022 AFP