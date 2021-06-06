拜登投书美媒 承诺会支持欧洲盟友抗俄

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（法新社华盛顿6日电） 美国总统拜登（Joe Biden）6月中旬将举行上任后与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的第一次面对面会谈。拜登在会前承诺，美国将与欧洲盟友站在同一阵线对抗俄国。

拜登9日将前往欧洲，预计参与七大工业国集团（G7）与北大西洋公约组织（NATO）峰会，并将于6月16日在日内瓦与蒲亭会谈。

美、俄两国关系正处于多年来最大危机，因骇客攻击、人权、干预大选等多项指控而趋于紧绷。

拜登在「华盛顿邮报」（Washington Post）昨天刊出的投书中，承诺会支持华府的「民主盟友」面对多种危机，以及莫斯科和北京当局日益升高的威胁。

拜登写道：「我们将团结因应俄国对欧洲安全的挑战，从俄国侵犯乌克兰开始。美国捍卫我方民主价值的决心无庸置疑，我们不能让我国利益与民主价值脱钩。」

拜登表示：「蒲亭总统明白我会毫不迟疑地回应未来的有害行为。我会在我们见面时，再度强调美国、欧洲、志同道合民主国家挺身捍卫人权和尊严的承诺。」

拜登1月就任后便加强施压克里姆林宫，曾把蒲亭比喻为「刽子手」，引来莫斯科强烈批评。

但两位领袖都表达希望两国关系能够改善。蒲亭4日表示，他期待这次会谈会有「正面」结果。

拜登也在投书中强调华府「不寻求冲突」。他提到自己最近延长「新战略武器裁减条约」（New START），证明他有意愿让紧张情势降温。

他写道：「我们希望有个稳定、可预测的关系，能让我国与俄罗斯合作处理战略稳定和军备控制等议题。」

© 2021 AFP