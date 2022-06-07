拜登拟会沙国王储挨轰 白宫忙辩护

（法新社华盛顿6日电） 美国白宫今天为总统拜登拜会沙乌地阿拉伯王储沙尔曼的计画辩护。美国情报单位判定，异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）就是沙尔曼下令暗杀。

广告 继续浏览后续

官员表示，拜登前往沙国的行程未定，尽管36岁的沙尔曼（Mohammed bin Salman）涉及2018年「华盛顿邮报」专栏作家哈绍吉命案，但拜登这趟预定行程符合美国国家利益。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）对记者说：「这趟以色列和沙乌地阿拉伯行程成行时，将为中东地区的美国人民带来重大成果。」

尚皮耶说：「如果他（拜登）判断与外国领袖接触符合美国利益，而且可以带来成果，他就会这样做。」

她说，沙乌地阿拉伯近80年来一直是美国的战略伙伴，重要利益无疑与这个国家交织在一起。

拜登本月将前往德国和西班牙参加七大工业国集团（G7）和北大西洋公约组织（NATO）峰会，各界盛传，拜登将在同一趟出国期间访问以色列和沙国，那将是他首次以总统身分访问这两国。

但各界批评，拜登先前说会因哈绍吉被杀而视沙国为「贱民国家」，如今却背弃承诺，白宫拒绝证实相关报导。

美国媒体报导称这趟行程已经延后，可能推迟到7月。尚皮耶不愿证实这一点，但否认政府改变计画。

© 2022 AFP