拜登指印度反俄立场不坚 是美国盟邦中例外

（法新社华盛顿21日电） 美国总统拜登今天表示，印度对于俄罗斯侵略乌克兰所做的回应「不坚定」，在美国的盟友当中是个例外。

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拜登（Joe Biden）今天在华府与美国企业领袖会面时，赞扬北大西洋公约组织（NATO）、欧洲联盟（EU）和美国主要亚洲伙伴国在美国带头下形成联盟，团结阵线对抗俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）。

而对抗的方式则包括祭出空前制裁，目标是重创俄罗斯的货币、国际贸易和取得高科技货品的管道。

然而，在美国、日本、印度和澳洲组成的「四方安全对话」（Quad）联盟当中，仅印度仍继续向俄罗斯购买石油，并拒绝在联合国（UN）一同投票谴责莫斯科。

拜登对企业领袖表示，过去这段时间，「在整个北约和太平洋有一个团结阵线」，「包括四方安全对话，或许印度是例外，因为它在应对蒲亭的侵略行为时，有时立场不坚定；不过日本（的立场）极其坚定，澳洲也是」。

拜登还说，蒲亭「指望能够分裂北约」，但结果反而是「北约在它的整个历史中，从未像今日如此强大、如此团结」。

西方正寻求孤立莫斯科，但根据报导，印度炼油厂仍继续向俄罗斯购买折价石油。

印度是全球第3大原油消费国。一名印度官员上周透露，印度原油需求近85%仰赖进口，而俄罗斯供应量只占「些微部分」，不到进口量的1%。

不过这名官员表示：「乌克兰冲突爆发后油价劲扬，如今已使我们面临的挑战增加…印度必须把焦点放在具竞争力的能源供应来源。」

印度传统上与俄罗斯关系密切。新德里虽呼吁停止乌克兰的暴力情势，但却未公开谴责莫斯科的侵略行为，在联合国的3次相关投票也都弃权。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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