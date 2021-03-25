拜登指派贺锦丽 亲自处理美墨边境移民涌入议题

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统拜登今天指派副总统贺锦丽（Kamala Harris）处理自墨西哥边界涌入移民的议题。

中美洲不仅穷困，还暴力频传，使得数以千计的人为了追寻更好的生活而希望前往美国。

拜登在白宫一场会议中说：「我想没有更好的人选来做这件事。」与会者包括贺锦丽和其他高阶官员。

拜登还表示：「贺锦丽的意见就是我的意见。这是一项艰难的任务。」贺锦丽则说：「情势无疑极具挑战性」。

这是拜登首度指派贺锦丽负责一项特定政策。在民主党中，56岁的贺锦丽被视为青壮一代的代表人物，自新政府于今年1月20日就任后，贺锦丽就一直与拜登密切配合。

此外，美国政府宣布，新设加州圣地牙哥会展中心（San Diego Convention Center）为庇护所，以应对与日俱增的移民儿童，另已派遣团队赴德州视察一处现有庇护所。

难民安置办公室（Office of Refugee Resettlement）发言人说，圣地牙哥会展中心将安置最多1400名儿童。直到近期，这所会展中心都在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间被用来安置游民，如今改为庇护移民儿童，显示美国政府的施政焦点有所转移。

贺锦丽稍早接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）访问时坦言，美国必须加速处理移民的庇护申请，并提供更好的照料。她表示：「这问题很严重。我不会装作若无其事。」

她也说，这个就任尚不满百日的政府需要修复被前总统川普破坏的移民政策架构；川普当初窜起的原因之一就是积极反移民。

她还承诺加强处理造成当前边界情势的「根本原因」，向中美洲所谓「北方三角」的瓜地马拉、宏都拉斯、萨尔瓦多和尼加拉瓜等国提供援助，好让当地人民不再需要逃离自己的国家。

「华盛顿邮报」分析数据后指出，入境美国的移民实际上并未激增，近期的数字与疫情爆发前的季节性常态差不多。但官员说，身边没有成人陪伴的移民儿童愈来愈多，且边界情势让在野的共和党人有机会攻击拜登。

© 2021 AFP