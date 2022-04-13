拜登控俄侵乌实施种族灭绝 马克宏再吁慎言

（法新社巴黎13日电） 美国总统拜登指控俄罗斯对乌克兰人犯下「种族灭绝」罪行后，法国总统马克宏今天不愿跟进，而且再次警告说，升高口舌之争无助结束战事，各国领袖应谨慎言辞。

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拜登（Joe Biden）昨天指控俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）派出的军队在乌克兰犯下「种族灭绝」罪行，这是拜登政府首度以「种族灭绝」一词形容乌克兰情势。他并表示：「愈来愈清楚的是，蒲亭甚至试图抹杀能够作为乌克兰人的想法，而且证据愈来愈多。」

马克宏（Emmanuel Macron）将在总统大选决选与极右派领袖玛琳．雷朋（arine Le Pen）对决，目前正加紧跑选举争取连任。他今天对法国第2电视台（France 2）谈起拜登谈话时说，各国领袖都应谨慎言辞。

他表示：「我说是俄罗斯片面展开这场最残暴的战争，而且如今已确定俄军犯下了战争罪行，有必要找到那些犯罪者，将他们绳之以法。发生这种事很疯狂，残暴得令人不可思议。」

马克宏又说：「但在此同时，我也要检视事实，并尽可能设法能够继续致力终止这场战争，重建和平。我不太确信升高口舌之争有助达成此目标。」

他表示，在当前情况下，使用「种族灭绝」一词最好要「小心谨慎」，特别是「乌克兰人和俄罗斯人有如兄弟之邦」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）则欢迎拜登的谈话，自俄国2月24日入侵乌克兰以来，他自己曾一再指控俄方意图「种族灭绝」。

马克宏在俄乌冲突期间一直保持和蒲亭对话，上个月拜登斥责蒲亭是「屠夫」时，他也曾表示关切。当时他针对拜登的谈话表示，当务之急是透过外交途径达成停火，「如果我们想达成，就不能在言语或行动上升高局势」。

他今天接受电视台访问时也表示，他今后几天将再分别与蒲亭和泽伦斯基进行电话对谈。

© 2022 AFP