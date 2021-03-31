拜登提名联邦法官 11人含非裔、穆斯林

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（法新社华盛顿30日电） 美国总统拜登今天对联邦法官做出提名，11人中有穆斯林的库莱希，还有女法官杰克森在内的数名非裔法官。

前总统川普在位4年期间，多提名保守的白人男性担任联邦法官。拜登有别于此，今天提名的人选只有两名男性，且均非白人。总的来说，拜登提名的人选涵盖非裔、亚裔、穆斯林、西语裔、白人等族群，有9人是女性。

非裔女法官杰克森（Ketanji Brown Jackson）获提名为哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院（U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）法官，这座法院经常审理重大案件。

如果获得参议院认可，50岁的杰克森将补上贾兰德（Merrick Garland）转任司法部长后的遗缺，且若最高法院大法官出现职缺，杰克森将是有力人选。截至目前，非裔女性从未跻身最高法院9人之林。

拜登另提名两名非裔女性担任联邦上诉法院法官。

至于联邦地区法院法官的人选中，还有两名非裔，其中1人为男性；两人为亚裔；1人为西语裔；两人为白人女性。

45岁的库莱希（Zahid Quraishi）若获参议院认可，将成为史上首名担任联邦地区法院法官的穆斯林。他的祖先来自巴基斯坦。

拜登在声明中表示，整份名单「展现了壮大我国的背景、经历、观点的广泛多元性。」

根据美国宪法，总统提名最高法院大法官及其他联邦法官终身职的人选后，还须经参议院同意。

© 2021 AFP