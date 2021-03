拜登提名联邦法官 11人含非裔、穆斯林

广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿30日电) 美国总统拜登今天对联邦法官做出提名,11人中有穆斯林的库莱希,还有女法官杰克森在内的数名非裔法官。

前总统川普在位4年期间,多提名保守的白人男性担任联邦法官。拜登有别于此,今天提名的人选只有两名男性,且均非白人。总的来说,拜登提名的人选涵盖非裔、亚裔、穆斯林、西语裔、白人等族群,有9人是女性。

非裔女法官杰克森(Ketanji Brown Jackson)获提名为哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)法官,这座法院经常审理重大案件。

如果获得参议院认可,50岁的杰克森将补上贾兰德(Merrick Garland)转任司法部长后的遗缺,且若最高法院大法官出现职缺,杰克森将是有力人选。截至目前,非裔女性从未跻身最高法院9人之林。

拜登另提名两名非裔女性担任联邦上诉法院法官。

至于联邦地区法院法官的人选中,还有两名非裔,其中1人为男性;两人为亚裔;1人为西语裔;两人为白人女性。

45岁的库莱希(Zahid Quraishi)若获参议院认可,将成为史上首名担任联邦地区法院法官的穆斯林。他的祖先来自巴基斯坦。

拜登在声明中表示,整份名单「展现了壮大我国的背景、经历、观点的广泛多元性。」

根据美国宪法,总统提名最高法院大法官及其他联邦法官终身职的人选后,还须经参议院同意。

© 2021 AFP