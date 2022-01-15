拜登提名3人填补联准会职缺 尚待参院同意

（法新社华盛顿14日电） 美国总统拜登今天宣布了填补联邦准备理事会（FED）职缺的提名人选，包括很可能成为首位担任联准会理事的非裔女性。

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联准会正准备提高贷款利率以对抗物价飙升，同时支持经济持续复苏，而这些提名人选将让联准会更多元，且可能左右决策。

这些人选若获联邦参议院同意，民主党籍总统任命的联准会理事就将在理事会占多数。近月已有两名共和党籍总统任命的理事离职。

获提名的库克（Lisa Cook）是密西根大学经济学教授，她很有可能以首位非裔美籍女性身分成为7席联准会理事之一。

在美国戴维森学院（Davidson College）任教的杰佛森（Philip Jefferson）也可能成为第4位担任联准会理事的非裔男性。 至于负责监督美国银行的联准会副主席这一有力职位，拜登提名了民主党籍的拉斯金（Sarah Bloom Raskin），她曾是美国财政部副部长，也曾任联准会理事。

白宫表示，这些人选「将为联准会领导阶层带来早该有的多元性」。

拜登去年提名鲍尔（Jerome Powell）续任联准会主席，并任命理事布兰纳德（Lael Brainard）担任副主席。若这波提名人选悉数获得参院同意，联准会将以女性占多数。

拜登在声明中说，这些人选「将继续执行带领我们走上强劲、持久复苏道路的重要工作，同时确保物价上涨长期来说不会积重难返」。

© 2022 AFP