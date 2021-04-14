拜登提议与蒲亭开峰会 俄国对美方邀请赞不绝口

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（法新社莫斯科14日电） 美国总统拜登（Joe Biden）向俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）提议举行峰会，莫斯科当局今天对美方的邀请赞誉有加，这是美方为了乌克兰问题与俄国摊牌后的让步迹象。

有迹象显示，美俄两国可能在芬兰举行峰会的准备工作正在进行中，俄国官员夸赞莫斯科当局终于得到应有的尊重对待。

俄国上议院外交事务委员会主席柯萨契夫（Konstantin Kosachev）表示：「向前迈出了非常重要的一步…这是世界级规模的新闻。」

俄国与西方国家因为乌克兰问题导致紧张关系升温之际，拜登昨天与蒲亭通电话，提议在中立国举行峰会。

拜登在电话中除了重申美国支持乌克兰的亲西方政府，并呼吁俄国「降低紧张局势」，也提议与蒲亭首度进行面对面会谈，讨论「美国和俄国面临的各种议题」。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，将会「研究」这项提议，但蒲亭昨晚已跟芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）通电话。尼尼斯托透过声明指出，两人讨论了拜登的通话，以及「两位总统预计举行的会面」。

2018年美俄领袖峰会就是在芬兰举行，当时的美国总统川普（Donald Trump）与蒲亭进行会面。

© 2021 AFP