拜登提议延长美俄核武裁减协议 莫斯科乐见

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（法新社莫斯科22日电） 俄罗斯政府今天表示，乐见美国新总统拜登（Joe Biden）提议延长「新战略武器裁减条约」（New START）。这份划时代的裁减核武协议将于2月到期。

新战略武器裁减条约是冷战时期对立的美俄两国之间最后一份武器管制协议。在美国前总统川普（Donald Trump）任内，双方就延长协议进行的协商并不顺利。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告诉记者：「见到延长这份文件的政治意愿，我们再欢迎不过。」

然而培斯科夫也说，是否会做出任何延长条约的决定，端视华府「提案的细节」。他表示，莫斯科还需要更多时间来研究美方的提案。

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）昨天告诉记者，美方将寻求条约延长5年。她表示，由于美俄处于「对抗」关系，延长条约的必要性甚于以往。

培斯科夫还指出，美国之前提出的延长条件「完全不适合我们」。

这份条约限制美俄各自部署的核弹头不得超过1550枚，比2002年设定的上限数字减少约30%；发射器和轰炸机则以800台为限。这些武器足以炸毁全世界好几次。

去年关于延长协议的谈判，因川普坚持中国也须加入而停滞。北京先前已表示不会加入条约。

美国前总统欧巴马（Barack Obama）2010年在布拉格（Prague）与俄方签署新战略武器裁减条约。俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）本人曾向川普提议延长5年，为条约允许的上限。（译者：杨昭彦/核稿：张正芊）

© 2021 AFP