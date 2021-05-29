拜登提6兆美元预算案增进竞争力 闯国会结果难料

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿28日电） 美国总统拜登今天提出6兆美元预算案，以「重新擘划」美国经济、与中国抗衡。不过，这会让美国背负历来最多的债务，且须先经国会同意。

拜登宣布这项支出提案时说，美国在经历2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫情后，「已无本钱只是单纯回复往昔」。

他说：「我们必须把握此刻，重新擘划、重塑新的美国经济。」

美国总统的年度预算案比较像是「愿望清单」或一种说明施政优先顺序的方式，最终决定预算分配的还是国会，而拜登所属的民主党目前只在国会占微幅优势。

在野的共和党则对中央政府能扮演任何重要的新角色抱持怀疑态度。联邦众议院少数党共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）说，这项预算案是「我一生所见最鲁莽、最不负责任的预算提案」。

就连拜登的部分支持者也警告，经济已经准备从Covid-19疫情封锁中恢复，可能又会陷入通货膨胀的漩涡。

拜登主张在他所谓攸关存亡的美中竞争背景下，重新思考政府与企业之间的关系，他提出的大型预算案正昭示了白宫落实此一想法的决心。

根据拜登的蓝图，联邦政府将在2022年释出6.011兆美元资金，并逐步增加，到2031年达到8.2兆美元。预期债务占年度国内生产毛额（GDP）的百分比很快会超过第二次世界大战结束时的水准。

民主党已明确表示6兆美元预算的大部分应如何运用，其中有一大笔会用在基础建设上。拜登先前提出规模2.3兆美元的基础建设计画，但在与国会协商的过程中，缩减到1.7兆美元。

另外还有1.8兆美元会用于增加国家资助的教育和社会服务。拜登说，这些都是打造更美好21世纪劳动力的一环。

拜登表示，这项预算案的整体目标是扩大美国中产阶级，同时让美国就定位，以胜过竞争对手。

美国正迎来5月31日阵亡将士纪念日连假，国会也将休会一周。这个时间点或许能削弱国会立时的怒火，许多民主党人希望拜登利用民主党在国会的微幅优势来推动变革性的法案，但共和党人态度强硬，企图挡下拜登的多数提议。

© 2021 AFP