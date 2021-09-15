拜登撤军自家人也骂 民主党议员：致命错误

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（法新社华盛顿14日电） 美国总统拜登所属民主党参议员今天强烈抨击政府撤军阿富汗的决策，一位重量级议员甚至称之为「致命错误」。

国务卿布林肯今天在联邦参议院外交委员会（Senate Foreign Relations Committee）接受质询时，听到不分党派对他炮声隆隆的批评。昨天他在联邦众议院时，两党议员比较泾渭分明。 通常力挺拜登的民主党籍外交委员会主席梅南德兹（Bob Menendez）提及记者遭塔利班战士殴打一事，「现在这个时候，阿富汗人正遭到压迫」。 梅南德兹表示：「国务卿先生，美国执行撤军，明显是致命错误。」 「委员会希望听到政府完整解释1月上任以来针对阿富汗的决策；必须要究责。」 过去曾大力批评前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）的梅南德兹，今天也炮轰前政府与塔利班签署撤军协议。他说：「（这个）8月的混乱很大一部分是因为2020年2月川普签订的投降协议，那是明显建立在连串谎言之上的协议。」 同为民主党籍的卡定（Ben Cardin）也批评川普推行释放塔利班囚犯并根据上述协议减少驻军，但卡定说，川普的所做所为无法「勾销」拜登政府的失能，因为拜登政府握有情资，却未能预测到阿富汗政府与军队在美军仍在撤离之际一夕崩溃瓦解。 卡定说：「我想，我们很多人都想知道情报单位是怎么出错的。」

© 2021 AFP