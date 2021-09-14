拜登撤军阿富汗后力挽声誉 秋季展开连串多边外交活动

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（法新社华盛顿13日电） 美军上月在混乱中仓促撤离阿富汗，有损美国总统拜登的国际声誉，他将在今年秋天展开一连串重要外交会议，努力加强与其他国家的结盟关系以抗衡中国。

白宫今天表示，拜登将于本月21日前往纽约出席联合国大会并发表演说。联合国大会是国际间规模最大的外交会议，去年受COVID-19（2019冠状病毒疾病）影响，改采线上方式举行，今年则线上、实体并行。

根据法新社取得的暂定名单，全球约100名领袖已表态将出席这场大会。「华盛顿邮报」和政治新闻网站Politico报导，拜登打算在会上提议举办一场以抗疫为主题的国际峰会。

白宫今天稍早表示，拜登还将于本月24日在华府主持四方安全对话（Quad）会谈。这个组织由美国、日本、印度、澳洲组成，一般认为意在抗衡中国在亚太地区逐渐增长的经济和军事影响力。

四方安全对话领袖今年3月曾在线上会谈，4国部长级官员也曾碰面讨论，但下周在白宫举行的会谈将是拜登、澳洲总理莫里森（Scott Morrison）、印度总理莫迪（Narendra Modi）和日本首相菅义伟4国领袖首度亲自聚在一起开会。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）透过声明说：「四方安全对话领袖们将聚焦于深化彼此关系，在对抗COVID-19、因应气候变迁危机、合作发展新兴科技和网路空间、促进自由开放印太地区等领域推动实际合作。」

日本媒体提到，这4国之间的任何讨论都可能触及阿富汗议题，以及在20国集团（G20）10月罗马峰会之前制造一个展现统一阵线的机会。

除了联合国大会、四方安全对话和G20罗马峰会之外，联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP 26）将于10月31日到11月12日在苏格兰格拉斯哥市（Glasgow）举行。

此外，拜登规划于12月邀集各国领袖召开线上「民主峰会」，目前尚未公布参与者名单；一般认为，这场会议是向中国发起挑战，也是有别于传统G20会谈的另一种国际会议。

© 2021 AFP