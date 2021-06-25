拜登政府与跨党议员妥协 基建预算缩水牺牲气候因应

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统拜登今天拍板一份协商后的两党预算协议，金额约为1兆美元，以便全美基础建设计画挹注新开支，但牺牲了因应气候变迁的一些措施。

白宫与国会议员历经数月协商后，拜登今天在两党议员陪同下于白宫外告诉记者：「我们达成协议了。」

「华盛顿邮报」报导，但拜登随后表示若国会的民主党人无法同时拿出一份党版的支出优先事项包裹方案，以支撑美国社会安全网，这次达成的预算协议就作废，因为妥协基建预算与采纳民主党的支出优先事项，两者缺一不可；但大多数共和党人都反对民主党版的支出优先事项。

这次的两党预算协议由共和党联邦参议员波特曼（Rob Portman）、民主党联邦参议员席纳玛（Kyrsten Sinema）等10名参议员草拟，将于5年支出9730亿美元（或8年1.2兆美元）；白宫公布的细节显示，当中5790 亿美元是没有拨入其他计画的新预算开支。

5790亿美元新开支里包括3120亿美元用于交通计画、550亿美元用于供水基础设施、650亿美元用于宽频。相关数字由两党各5位参议员经数周协商而得出。

两党协议的基建预算金额远不及拜登今年4月所提基建措施规模，且基本上舍弃了拜登原本的1.8兆美元「美国家庭计画」；家庭计画聚焦社会安全网，拜登称其为「人道基建」。

拜登说：「协议里没有一方全拿，这也是妥协的意义所在，反映重要意涵、共识。民主的核心就是讲求共识。另一深层问题是，民主能否在21世纪与独裁竞争。这（基建预算）是强化竞争的重要一步，也是向海内外传达讯息，以示美国的民主能办到。」

白宫为这份妥协版的预算列出十多项财源，但对寻觅财源措施能否奏效、究竟能筹集多少银弹，今天却几无拿出具体细节。

这次两党协议的主要财源包括：缩减「租税缺口」，即美国国税局（IRS）应收税款与实际收获的落差；将未用到的联邦失业补助、防疫纾困等变更使用。白宫还说财源另包含延长海关使用费、对化学品徵收「超级基金」税，以及5G频谱拍卖收益。

参与起草协议的共和党参议员波特曼表示，约有800亿美元未用到的防疫纾困金额，将变更用于基建支出，「这并非他们偏好的选项，但却是妥协的一环」。

「纽约时报」指出，这次的两党预算协议几已无拜登原本雄心勃勃、要大砍化石燃料污染以因应气候变迁的计画。

拜登本欲藉原先包罗万象的基建预算，打造全国「洁净电力标竿」，要求电力公司逐渐增加风能、太阳能和其他发电来源，直到不再排放二氧化碳，如今却被两党预算协议剔除，连对清洁能源的税务奖励也都被删。

民主党领袖与环保人士希望把因应气候变迁的方案改列到各别基建预算里，因各别预算可透过所谓「预算调解」的方式快速通过；预算调解无须共和党支持，只需简单多数表决通过即可。

不过参议院规定，透过调解程序立法，须与联邦收入直接相关，像税务与支出；参议院的议员们也可认定「洁净电力标竿」不适用预算调解。

拜登早先提出金额达6兆美元（约新台币169兆元）预算案，擘划他心中联邦政府在经济、民生乃至与中国竞争里更吃重角色，透过对富人与企业加税，大增基建、公卫与教育开支。如今的妥协版已大幅缩水。

© 2021 AFP