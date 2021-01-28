拜登政府以审查为由 扣住对阿联沙乌地军售

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿27日电） 美国总统拜登的新政府今天宣布暂时扣住对阿拉伯联合大公国、沙乌地阿拉伯的庞大军售包裹，包括军售阿联F-35匿踪战机，示意检讨中东政策及展望慢慢恢复与伊朗的外交往来。

新任国务卿布林肯（Antony Blinken ）在上任后第一个完整工作天表示，他的优先要务还包括处理叶门的人道危机；美国盟邦沙乌地阿拉伯在叶门轰炸与伊朗有联结的什叶派团体「青年运动」（Huthi）叛军。

国务院表示，他们暂停由前总统川普批准的相关军售，包括出售给沙国的弹药与价值230亿美元给阿联的F-35匿踪战机包裹军售。布林肯表示，对任何新上任的政府而言，这样的检视都是例行工作，以确保军售能「增进我国战略目标」。

阿联在与以色列关系正常化后，成为第一个获得F-35战机的阿拉伯国家；布林肯表示他支持阿联与以色列关系正常化。

布林肯也已表态会停止支持沙国在叶门的轰炸行动，并重新检讨前任国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）卸任前一刻将什叶派「青年运动」定为恐怖组织。

蓬佩奥指控「青年运动」与伊朗关系密切，但人道救援团体表示，「青年运动」已宛若当地一个实质政府，被定为恐怖组织将妨碍必要的援助工作。

© 2021 AFP