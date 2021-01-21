拜登政府公布防疫策略 共含7大主要目标

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（法新社华盛顿21日电） 拜登政府今天公布详尽防疫策略，以促进疫苗接种及检测，同时侧重科学专业，这项策略以7大目标为基础。拜登在就职演说警告，疫情正进入「最致命阶段」。

美国官员表示，拜登将立即签署10项行政命令及其他指示，启动这项全国性2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）防疫计画。专家表示，前总统川普没有全国性防疫计画。

美国是全球疫情最严重国家，迄今逾4万5000人病逝。政府模型显示，来自英国的B.1.1.7新变种病毒株，可能在未来数月加剧疫情。

拜登政府的新防疫策略基于7大主要目标。

● 恢复信任

拜登政府将设立联邦疫情因应小组，协调各机构工作，并将恢复欧巴马政府时期建立的白宫全球卫生风险团队。拜登政府也将要求由科学专家领导例行公共疫情简报。

● 疫苗

拜登政府将透过国防生产法（Defense Production Act）等措施，增加疫苗生产及购买，这项法律让总统得以在战时（或比照战时）指导重要物资生产，确保有玻璃药水瓶、注射器和其他医疗物品可用。

● 减缓传播

拜登除了下令美国人民戴口罩100日外，也将对联邦机构下达其他命令，要求在飞机、火车及其他大众运输上强制民众戴口罩。

● 紧急救济

拜登政府将增加各州紧急资金，并下令美国联邦紧急事故管理总署（FEMA）针对疫情相关若干花费补偿各州，包括防护设备供给及支援疫情因应的国民兵（National Guard）人员。

● 学校及劳工

拜登将下令制定重新开放学校的全国策略，希望达成在他就任百日内让多数八年制学校重启的目标。拜登也将下令要求联邦机构，为劳工发布更新的防疫措施指南。

八年制学校是美国一种招收幼儿园或学前班学生采用的八年学制学校，是由典型的小学（一年级到五年级）与初中（六年级）或中学（七年级到八年级）所组成。

● 处理不平等问题

拜登政府将成立平等任务小组，处理种族、族群及地理间的感染、发病及死亡率差异。拜登政府将指示联邦机构，扩大对高风险族群的数据收集，并且使用那些资讯追踪及评估上述族群的防疫因应。

● 为未来威胁作准备

美国将重新加入世界卫生组织（WHO），扭转川普政府退出这个全球性机构的决定。拜登政府将增加人道救援，支持帮助全球抗疫的其他工作。

© 2021 AFP