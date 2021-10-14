拜登政府公布 全美海岸沿线广设7座大型离岸风电

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（法新社华盛顿13日电） 美国政府今天公布将沿东、西岸及墨西哥湾广建7座大型离岸风电厂的计画，作为推动2030年前以风力供电超过千万户努力目标的一环。

美国内政部长哈兰（Deb Haaland）今天在波士顿一场风能发电大会作上述宣布。

哈兰说：「内政部端出雄心万丈的蓝图，推动政府计画以对抗气候变迁、创造薪资优渥的工作并加速全美转型至使用洁净能源的未来。」

今年3月，拜登政府宣布大力投资离岸风电，做为对抗气候变迁的一环。

哈兰说，她们希望2025年前能为缅因州、纽约州、大西洋中部与南、北卡罗莱纳州、加州、俄勒冈州与墨西哥湾沿岸的海域租赁权举行竞标。

官员表示，风电计画可减排约7800万公吨的二氧化碳，同时能创造多达7万7000个就业机会。

哈兰说，除离岸风力发电厂，内政部也在与其他联邦机关合作，以提高在公共陆地上的再生能源产量，政府的目标是在2025年前，从风力与太阳能生产至少25GW的离岸再生能源。

渔业团体已表示，预计在东岸沿岸建设的离岸风力发电，将让他们难以捕捞高价海鲜品种，例如扇贝与龙虾。一些保育团体也担忧，大型涡轮机将导致数以千计的鸟类死亡。

拜登已设定目标，将让美国在2030年前使用30GW的离岸风力能源。白宫表示，要达成这项目标，代表将创造4万4000个就业机会，与3万3000个相关领域的工作机会。

© 2021 AFP