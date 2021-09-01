拜登政府准墨西哥湾油气探勘 环团痛批

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（法新社华盛顿1日电） 美国政府宣布再次开放租赁墨西哥湾区块进行油气探勘，因为法院否决先前暂停租赁的作法。这项决定引来环保团体批评，认为拜登屈服于石油产业压力，开气候变迁努力的倒车。

美国总统拜登（Joe Biden）政府暂停租赁的决定遭到法院否决后，昨天宣布计划开放墨西哥湾（Gulf of Mexico）超过8000万英亩的区块，以用于石油与天然气探勘。

这个决定意味着白宫充满野心的气候议程将严重开倒车，并随即遭到环保团体联盟批评。

内政部海洋能源管理局在声明稿中表示，预计9月发布出售最后公告，「随后将于今年秋季进行租赁交易」。

拜登1月宣布暂停在联邦土地上从事新钻探工程等待审查。当时拜登正试图将气候危机作为总统任期的中心议题。

但6月间，前总统川普（Donald Trump）派任的一名路易斯安那州（Louisiana）法官介入，并判决政府需要国会同意才能暂停。

根据网上公告的决议纪录，政府推估租约拍卖后可产出高达11亿桶石油与4.4兆立方英尺的天然气。

决议纪录指出，联合国「政府间气候变迁问题小组」（Intergovernmental Panel on Climate Change）的新报告「对全球每个地区的迅速气候变迁有详细观察」，但这份报告不构成必须修改现阶段钻井环境影响说明书的充分理由。

以倡议团体「地球正义」（Earthjustice）为首的众多环保团体在政府公告后，控告海洋能源管理局与内政部长哈兰（Deb Haaland）。

环团「健康湾」（Healthy Gulf）执行长沙尔托（Cynthia Sarthou）表示：「飓风艾达（Hurricane Ida）过后，显然我们应该尽一切可能从化石燃料转型，以减少气候变迁的冲击，例如更强、更频繁的飓风。」

「地球正义」委任律师哈帝（Brettny Hardy）则说：「租赁决定令人极度失望。拜登政府屈服于石油产业的假新闻宣传与政治压力之下，无视我们面对恶化中的气候危机。」

© 2021 AFP