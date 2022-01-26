拜登政府将正式撤销大企业疫苗强制令

（法新社华盛顿25日电） 美国拜登政府将撤销要求百人以上大公司「不打疫苗就采检」的强制规定；这项规定先前遭最高法院裁定无效。

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工作安全与保健局（Occupational Safety and Health Administration）表示，虽收回成命，但「强烈鼓励员工接种疫苗，以对抗 COVID-19（2019冠状病毒疾病）持续对职场构成的危险」。

以保守派为绝大多数的最高法院本月裁定，政府不得要求百人以上的大公司实施不打疫苗就采检的强制措施，这对总统拜登无疑是一大打击。

但最高法院仍允许接受联邦政府资金的机构，针对医疗照护员工实施强制接种令。

COVID-19疫情已在美国夺走86万9000人命，在多月来公开敦促各界施打疫苗后，拜登政府去年9月宣布大型民营企业员工必须施打疫苗，未接种者须每周提交阴性采检报告并佩戴口罩上班。

最高法院6位保守派大法官裁定上述规定无效，因为这么做会「严重侵犯为数众多的员工生活及健康」。

但持反对意见的3位自由派大法官表示，最高法院这项裁定，「让联邦政府难以对抗空前威胁我国劳工的COVID-19」。

© 2022 AFP