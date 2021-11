(法新社华盛顿6日电) 美国联邦上诉法院今天以「重大法律及宪法」问题为由,裁定拜登政府的疫苗令暂缓执行。此强制令要求100人以上企业的员工施打COVID-19疫苗,或每周接受采检。

位于纽奥良的美国联邦第五巡回上诉法院(US Court of Appeals for the Fifth Circuit)是在多个共和党州针对新规定提出法律挑战后,做出上述裁定。

这项强制令原定明年1月4日生效。

法院要求拜登政府在8日下午5时前针对禁制令做出回应。

提出请愿的州包括德州、路易斯安那州、南卡罗来纳州、犹他州、密西西比州,以及多个私人企业与宗教团体。

如果此令暂缓执行,就代表拜登政府为在冬天COVID-19(2019冠状病毒疾病)疫情可能卷土重来前,让美国劳工广泛接种的措施之一踢到铁板。

拜登政府目前尚未回应。

© 2021 AFP