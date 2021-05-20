拜登政府解除北溪2号管线制裁 修补美德关系

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统拜登政府今天宣布放弃对「北溪2号」（Nord Stream 2）天然气管线的相关制裁。华府曾称这条由俄罗斯负责营运的德、俄间天然气管线会构成地缘政治安全风险。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）致函国会表示，豁免国会原本对北溪天然气2号管线公司与其执行长沃宁格（Matthias Warnig）的制裁，「符合美国的国家利益」。

此举有助缓解美国与德国为这项120亿美元计画而起的紧张关系。德国等欧洲国家认为，北溪2号管线对欧洲取得长期能源供应至关重要；德国先前甚至表明，美国制裁等同于干预内政。

不过布林肯在声明中强调，拜登政府仍维持反对兴建北溪2号管线的立场，「我们仍反对这项计画完成，因为这将削弱欧洲、乌克兰与北大西洋公约组织（NATO ）东侧盟国以及欧盟国家的能源安全」。

「我们的立场与我们将强化跨大西洋关系的承诺一致，因为这攸关国家利益。」

长1200公里的北溪2号天然气管线已完成超过95%，是铺设在波罗的海海底，可让输往欧洲最大经济体德国的天然气量倍增。

俄罗斯天然气工业石油公司（Gazprom）持有这项计画大部分的股权，与一个国际财团合作铺设管线，组成企业包括德国的温特谢尔（Wintershall）与Uniper公司，以及荷兰皇家壳牌集团（Shell）、法国能源公司Engie和奥地利石油天然气集团（OMV）。

俄罗斯天然气工业石油公司总部设在瑞士，也有北溪2号管线的控制权，其执行长沃宁格据称与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）关系良好。

美国国务院今天的决定等于超级发夹弯。2020年由于美国扬言制裁，管线铺设作业搁置近一年，兴建工作于去年12月才重启。

布林肯今年3月在布鲁塞尔表示，这条管线将损及欧洲利益并影响能源安全目标。他当时说北溪2号「是糟糕的构想，不利于欧洲与美国」，扬言将制裁「涉及计画的任何实体」。

德国外交部长马斯（Heiko Maas）乐见美国将取消制裁，称这是缓解紧张的一步。马斯说：「我们了解到，拜登政府做出这项决定，是考量到任内想建立非常良好的关系。」

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitri Peskov）乐见解除制裁的举动，称「总比看到宣布新制裁好，这肯定是正向的讯息」。

不过，此举却遭到共和党籍联邦参议员里契（Jim Risch）强烈抨击，他称取消制裁等同于是「送礼物给蒲亭，在拜登与蒲亭峰会即将登场前，只会削弱美国能运用的筹码」。

里契在声明中说：「政府把德国和俄罗斯表面上的利益，置于我们在中欧、东欧与北欧的盟友之上。」

© 2021 AFP