拜登新一波财经团队名单 商务与劳工部长出列

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（法新社华盛顿8日电） 美国总统当选人拜登（Joe Biden）今天公布商务部长、劳工部长以及中小企业主管人选名单，以充实他的财经团队阵容。

罗德岛州州长雷蒙多（Gina Raimondo）将出任商务部长、波士顿市长华尔希（Marty Walsh）为劳工部长，前欧巴马政府官员古兹曼（Isabel Guzman）为中小企业署长。

拜登团队在声明中指出：「在已宣布的20多位部会首长任命，总统当选人拜登提出了美国史上最多元化的政府团队。」

拜登上月初公布部分财经团队人选，其中大多数为女性、少数族裔或前欧巴马政府官员，当中最受瞩目的是提名前联准会（Fed）主席叶伦（Janet Yellen）为财政部长。

根据声明，拜登谈及他的财经团队组合说：「他们与我理念一致，亦即中产阶级发展我们的国家，各个工会则建立起中产阶级。」

去年春季，2019冠状病毒疾病（COVID-19）引发美国1929年以来最严重财政危机，数以百万计美国民众丢掉工作，或工时缩减。

商务部长提名人选雷蒙多若获联邦参议院批准，将职掌政商关系，处理诸如川普任内所挑起的贸易战问题，以及如何监管科技大企业。

根据声明，华尔希将是50年来首位职掌劳工部的工会领袖，其任务包括检讨被疫情打乱的劳动环境与条件。（译者：纪锦玲/核稿：陈政一）

© 2021 AFP