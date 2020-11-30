拜登明年上台后 料将紧盯墨西哥执行贸易协定

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（法新社墨西哥市30日电） 分析家表示，墨西哥在承受美国总统川普的火爆发言数年后，明年将迎来拜登（Joe Biden）政府更为谨慎但坚定地施压，必须一丝不苟地履行贸易协定的义务。

墨西哥与加拿大在川普施压下重新协商「北美自由贸易协定」（NAFTA）。这份1994年的协定被共和党的川普形容成「我国史上最糟糕的贸易协定」。

历经2年多费力的讨价还价后，NAFTA自7月1日起由「美墨加贸易协定」（USMCA）取而代之。而新协定通过前，民主党人曾要求美国官员重新协商劳工条款等要件。

墨西哥首席谈判代表史密斯（Kenneth Smith）告诉法新社：「拜登不会跟川普一样抱持敌意，但他会密切关注USMCA中许下的承诺都被执行，而川普并未这么做。」

西班牙对外银行（BBVA）分析家则认为，拜登胜选可消除美、加、墨贸易的不确定性。这3国2019年贸易额达1.2兆美元。

NAFTA几乎取消区内所有关税，帮助墨西哥变成出口强国；但川普一直责怪NAFTA让美国工作机会外流。川普也威胁，如果墨西哥不阻止中美洲移民沿陆路朝美国前进，就要对来自墨西哥的进口品课徵关税。

墨西哥出口品逾80%由美国购入，若爆发新的贸易战，将重创已在承受2019冠状病毒疾病（COVID-19）影响的墨西哥经济。

© 2020 AFP