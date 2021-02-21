拜登杜鲁道将线上峰会 美加油管后续受关注

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统拜登预定23日与加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）举行双边会议。尽管采视讯方式，但仍将是拜登以总统身分举行的第一场与外国领袖的双边峰会。

根据白宫今天发布声明指出，两国领袖将在线上会议，就2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情和气候变迁等议题「检讨双方的共同作为」。

法新社报导，拜登已不是头一回把自己的「第一次」殊荣做给加拿大，在他上任仅两天的第一通打给外国领袖的电话，就是打给杜鲁道。

拜登就任后公布气候议题行政命令，包括取消具争议的美加输油管「基石XL」（Keystone XL）计画许可，以及重返2015巴黎气候协定，这两项作法都推翻了前总统川普的气候政策。

今天白宫声明中并未提到双方会否触及基石XL计画。基石XL计画连结加拿大亚伯达省（Alberta）油砂田到美国德州海岸的炼油厂，在拜登决定取消后，已成为两国之间高度敏感议题。

基石XL计画于2008年发起并获加拿大政府支持，但遭受环保人士批评；美国前总统欧巴马任内挡下此案，但在川普任内又开绿灯。

杜鲁道先前已对拜登取消美加输油管计画表达失望。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP