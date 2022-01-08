拜登率美抗疫之际 3月1日赴国会发表国情咨文

（法新社华盛顿7日电） 正努力带领美国对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）的总统拜登，将于3月1日赴国会发表「国情咨文」演说。

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白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在美国总统专机「空军1号」（Air Force One）上告诉记者，美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）今天稍早邀请拜登赴国会发表国情咨文演说，拜登已经接受邀请。

这是美国史上第1次总统在3月发表国情咨文演说或年度施政报告。众议院历史学家指出，过去1个世纪，总统大多在1、2月赴国会发表国情咨文演说。

2013年，当时的总统欧巴马（Barack Obama）是在2月12日在国会联席会议上发表国情咨文演说。

3月1日也是国会选举开跑的日子，德州将在当天进行初选，让民主、共和两党选民选出各自的代表，参加11月8日的参议员和众议员选举。

总统在国会联席会议上发表谈话通常都是盛大而隆重的事，但也成为不同党派表达立场的舞台，裴洛西2020年就曾把当时总统川普交到她手上的讲稿副本撕毁。

2009年，当时的总统欧巴马在国会联席会议上发表特别演说，阐述欧巴马健保法，共和党众议员威尔森（Joe Wilson）对着欧巴马大喊「你说谎！」。威尔森有失礼仪，遭共和、民主两党议员谴责，他因此公开向欧巴马道歉。

© 2022 AFP