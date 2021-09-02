拜登甘尼最后通话曝光 路透：浑然不觉阿富汗即将变天

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（法新社华盛顿1日电） 阿富汗政局风云变色，震惊全球。路透社取得美国总统拜登与阿富汗前总统甘尼在政权变天前的最后通话，双方当时似乎都没有预期阿国正面临塔利班闪电夺权的立即危险。

拜登和甘尼（Ashraf Ghani）在通话中，谈及军事援助、政治战略和讯息策略等议题，但两人当时似乎都没有料想到阿富汗正面临迫在眉睫的危机，更别提事先做好准备。

根据报导，拜登与甘尼7月23日通话谈了约14分钟，而对话纪录是由一名没有权限提供资料的匿名人士泄露，路透查核过相关内容，并聆听录音档确认对话真实性。

8月15日，甘尼在兵临城下之际弃国逃离，让塔利班（Taliban）不费一兵一卒进入首都喀布尔。在那之后，成千上万绝望的阿富汗人宁可抛下一切，也要逃离塔利班统治。美军在慌乱中展开撤军期间，喀布尔机场发生自杀炸弹攻击，13名美军殉职，上百名阿富汗平民也不幸丧命。

在通话中，拜登对甘尼说，要是对方能公开表示有计划控制阿富汗恶化的局势，便能提供援助。拜登说：「假如我们知道你们的计画，我们将持续提供密集的空中支援。」在两人通话前几天，美国才发动空袭支援阿富汗安全部队，塔利班当时还指控美国违反杜哈和平协议。

拜登在电话中也建议甘尼取得其他阿富汗掌权者认同，好让军事战略能顺利推进，并安排像国防部长穆哈玛迪（Bismillah Mohammadi）这样的「战士」负责相关任务。

拜登还盛赞由美国政府提供经费、训练的阿国政府军。他告诉甘尼：「你显然拥有最好的军队，你有30万装备精良的部队，来应对7到8万（塔利班战士），他们显然有能力打好仗。」然而几天之后，阿富汗军队节节败退，面对塔利班几乎没有招架之力。

在通话中，拜登将重点放在他所谓阿富汗政府给外界的「观感」问题。他说：「我不需要告诉你世界各地和阿富汗部分地区的看法，我相信，就对抗塔利班方面而言，事情进展并不顺利，无论这是不是真的，都有必要呈现不同的面貌」；他还对甘尼说，如果可以邀请阿富汗知名政治人物举行联合记者会，支持新的军事战略，「将能改变大众对事情的观点，我想这可以带来许多改变」。

报导指出，拜登的谈话内容显示，他并未预期阿富汗政府会在短短23天后迅速垮台。拜登还说：「我们会持续奋战，无论是在外交、政治或是经济方面，都会确保你的政府不仅能生存，还能持续成长」。

而甘尼也告诉拜登，如果他能「重新平衡军事解决方案」，就可能带来和平，但他也强调「必须加快脚步」，因为阿富汗「正面临全面入侵，包括由巴基斯坦策画、提供后勤支援的塔利班，以及主要由巴基斯坦人组成的1至1.5万名国际恐怖分子」。

白宫拒绝对上述通话内容置评，而巴基斯坦驻华盛顿大使馆也驳斥甘尼的说法。

© 2021 AFP