拜登生日前夕健检 医师：身体状况良好

（法新社华盛顿19日电） 美国总统拜登今天在79岁生日前夕接受广泛的例行健康检查后，白宫医师说他身体状况良好。

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拜登稍早在华特里德国家军事医学中心（WRNMMC）检查后，面露微笑返回白宫，并说「我感觉很不错」。戴着招牌飞行员太阳眼镜的他表示：「我们一切顺利。」

白宫医师欧康纳（Kevin O'Connor）在报告中写说：「总统仍是一位健康、精力充沛的78岁男性，可成功履行总统职责，包括担任行政首长、国家元首和三军统帅。」

这份详细的报告说，拜登在走路时确实比1年前「明显较僵硬、较不流畅」，而且「在公开演讲中『清喉咙』和咳嗽的频率和猛烈程度都在增加」。

然而欧康纳表示，这两种症状并未被视为紧迫的问题，而且似乎不是由严重的情况引起。

拜登本月20日将过79岁生日，是美国史上最年长总统。

拜登身高182公分，体重83.46公斤，身体质量指数（BMI）25，一系列检查结果都很好，「没有心脏衰竭的迹象、牙齿没有问题、没有皮肤癌的疑虑」，眼睛健康状况也「令人放心」。

健检报告显示拜登身体勇健，原因之一可能是医师发现「总统不使用任何菸草产品，也不喝酒，而且他每周至少5天会做运动」。

© 2021 AFP