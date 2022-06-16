拜登白宫办活动对LGBTQ喊话：我挺你们

（法新社华盛顿15日电） 美国总统拜登今天在白宫举行的同志骄傲（Gay Pride）庆祝活动中，告诉年轻的LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）美国人：我挺你们。

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在11月期中选举登场之前，这场文化战争日益升温。 拜登说：「我要对所有年轻人说：做你自己，你们被爱着。」

「我想让你们知道，作为你们的总统，我们这个舞台上的所有人都支持你们，挺你们。」 拜登、副总统贺锦丽（Kamala Harris），以及包括出柜的运输部长布塔朱吉（Pete Buttigieg）在内的内阁成员，今天来到白宫东厅（East Room），和数百名LGBTQ代表一同庆祝同志骄傲月（Pride Month）。 拜登签署旨在为多项LGBTQ权利提供联邦支持的行政命令，因应「针对LGBTQI+（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿、双性人和其他）儿童和家庭的歧视性立法攻击，并指示关键机构保护家庭和儿童」。 这项命令旨在防止所谓的「性倾向扭转治疗」（conversion therapy），促进防范青少年轻生的医疗保健计画，支持LGBTQ寄养家庭，并避免社区中有人无家可归。

白宫认为，这些权利遭到共和党州级领袖的攻击━尤其是在佛罗里达州。可能出线代表共和党参选总统的佛州州长迪尚特（Ron DeSantis），已将打击「觉醒文化」（Woke Culture）列为重点政策。 佛州一条遭反对阵营冠名为「不说同性恋」（Don't Say Gay）的法律引起轩然大波，很快就在全国掀起论战，娱乐巨头迪士尼公开批评这项措施后，和迪尚特公开对杠。 一位高层官员告诉记者，拜登现在高调介入，目的就是要对抗可恶的立法攻击。

这位不愿具名的官员说，光在今年1年，州级政府就施行了300多条侵犯LGBTQ人士及其父母权利的法律。这位官员说，今天获邀到白宫者，包括「来自全国各地亲身受到这些歧视性法律影响的儿童和家庭」。 其中包括在佛州求学时期就以倡议人士身分闻名、18岁的葛梅兹（Javier Gomez）。他今天在白宫与拜登一起上台，提到在校遭受的欺凌。他说，早年有1名老师扮演关键角色，「支持我，让我得以了解我自己的身分」。 各界普遍认为共和党人有望在今年的期中选举夺回国会控制权之际，拜登瞄准民主党选民基础中的重要结构层。

这位官员说：「他们推动歧视性立法时，我们必须起来对抗他们的州长和州议员。」 由于活跃人士指责民主党人向左走得太远，尤其是在跨性别权利方面，这个问题对共和党人而言同样至关重要。

© 2022 AFP