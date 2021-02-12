拜登确保今夏3亿美民众都施打疫苗 批川普未尽责

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（法新社华盛顿11日综合外电报导）美国总统拜登今天表示，今年夏末时，美国将有充裕的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗供给，可替3亿美国民众进行接种。他同时批评川普任期尾声未尽责，没有订购足够疫苗。

法新社报导，美国政府在签署协议，取得额外2亿剂COVID-19疫苗之后，拜登做出上述宣布。

拜登说：「就在今天下午，我们签署了…最终合约，跟莫德纳（Moderna）与辉瑞（Pfizer）各额外取得1 亿剂的疫苗。」

与莫德纳和辉瑞所签的约，让美国总疫苗供给提升50%，来到6亿剂。

拜登表示：「现在我们已赶上进度，7月底前会有足够疫苗替3亿美国民众进行接种。」

拜登执政头3周已施打逾2600万剂疫苗，若照这个速度来看，美国施打疫苗作业脚步有望突破他先前承诺，也即于执政100天之内施打1亿剂疫苗。

另外，拜登今天表示，前总统川普留给他的疫苗接种计画，比他原预期的情况「还要糟糕」。

拜登说：「川普在他任内最后的两个月里，只是徒劳费尽心思欲推翻11月3日他输掉的总统大选结果，却未订购足够剂量的疫苗，在让民众排队接种的作业上，也做得不够。」

「当科学家全力以赴，在破纪录的短时间内研发出疫苗，而我的前任--我不客气地说--在准备工夫上完全未尽到责任，未做好因应上亿剂疫苗施打作业的庞大挑战。」

对于拜登的评论，川普的代表人未立即回应路透社的置评要求。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP