拜登祭10道行政命令 加紧戴口罩和旅客入境防疫

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿21日电） 美国总统拜登上任之初就积极对抗新型冠状病毒流行病，他今天加强戴口罩规定，并下令搭机入境旅客须隔离检疫。

拜登在入主白宫第一个全天上班的日子签署10道行政命令。他告诉国人，美国感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）致死人数，可能从现在的40万人攀升到下个月的50万人，因而需要采取严厉手段。

拜登说：「我们正处于国家紧急状态，是时候如此看待了。」他还表示，经过前总统川普时代的分裂不和后，他想要重新建立社会大众的信任。

拜登说，在他执政下，科学家将「不受政治干预」，并承诺「当我们犯下错误时，我们将坦诚相对」。

此外，他表示，旅客搭机前，除了需要病毒筛检呈阴性外，抵达美国后也须隔离。这比川普执政时期订下的防疫规定更严格。

拜登签署的其他命令还包括为目前绊手绊脚的疫苗接种计画重新注入效能，以及针对大众运输加紧戴口罩的要求。

尽管疫苗在川普执政最后1年以极快速度生产，但推出时却显得混乱。

拜登已订下目标，要在100天内替民众施打1亿剂疫苗，他的首席专家们认为很有可能达成。迄今，美国仅有1650万人接种疫苗。

川普曾对美国政府首席传染病专家佛奇（Anthony Fauci）口出怨言，如今拜登也恢复了佛奇在白宫首要且受人瞩目的顾问角色。

拜登和副总统贺锦丽（Kamala Harris）今天第一项行程就是参加传统就职祈祷会，因疫情关系，祈祷会以视讯方式举行。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP