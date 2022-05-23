拜登称考虑解除对中国产品关税 亚股多收高

（法新社香港23日电） 美国总统拜登（Joe Biden）表示正在考虑解除前总统川普时期对中国施加的一些贸易关税后，亚洲股市今天多半走扬，但市场气氛仍受通膨与经济成长的疑虑影响。

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美国针对数以千亿计美元中国商品的关税预计7月到期，愈来愈多人呼吁拜登取消这种惩罚性关税，来帮助美国对抗40多年来最高的通膨率。

拜登今天在日本东京作上述表示前，美国财政部长叶伦（Janet Yellen）上周也说，川普实施的一些关税「似乎对消费者和企业的伤害更大」，且无益于处理中国构成的实质问题。

拜登也称美国经济陷入衰退并非无可避免，但他承认美国消费者生计压力沉重。而解除关税可以降低进口产品价格，帮助抑制飙涨的美国通膨率。

拜登今天并宣布，有13个国家已加入由美国领导的亚太新贸易倡议「印太经济架构」（IPEF），但这项倡议的效力仍有疑问。

投资人现将焦点摆在25日将公布的联邦准备理事会（Fed）公开市场委员会最近一次会议纪录，寻找联准会进一步升息的迹象。

华尔街股市20日短暂落入熊市，标准普尔500指数已从1月的高点下跌大约19%，今天亚洲股市交易谨慎。

香港股市下挫1.2%，上海股市收平盘。北京降息并未激励中国市场，因投资人仍担心中国持续实施会伤害经济、干扰全球供应链的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制。

新加坡股市收跌，但东京股市收涨1.0%，首尔、曼谷、台北股市都收高。

雪梨股市今天也微幅收高。澳洲中间偏左派的劳工党（Labor Party）在上周末大选结束保守派十年执政，新总理艾班尼斯（Anthony Albanese）的政府预料会调整气候变迁等方面的政策，但经济学家不认为会影响到经济成长预测。

© 2022 AFP