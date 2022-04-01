拜登称蒲亭疑软禁幕僚 一意孤行续侵略乌克兰

（法新社华盛顿31日电） 美国总统拜登今天说，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）变得一意孤行，企图继续侵略乌克兰，而且可能已软禁部分幕僚。

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这是拜登首度公开谈论西方国家对于克里姆林宫内部因乌克兰战事而气氛紧张的评估。他也对俄国宣称缩减攻击乌克兰力道抱持怀疑态度。

记者询及英美情报指称蒲亭发现在乌克兰战事上受到下属误导与蒙蔽一事时，拜登表示「他似乎把自己隔离起来，且有一些迹象显示，他已开除一些幕僚，或是把他们软禁在家」。

不过拜登也说，当中有很多臆测成分，他不想太过相信那种说法。

然而，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）稍后表示：「我们看到有报导说许多俄罗斯官员被边缘化、疏远，基本上被冷冻，或者正如总统略为提及，甚至被软禁。」

普莱斯表示，俄方看来没料到乌克兰会如此顽强抵抗，也很讶异西方制裁会如此猛烈，如今俄国入侵乌克兰战况胶着，使得幕僚未据实以告影响蒲亭决策的说法更具说服力。

普莱斯说：「我们有理由相信蒲亭总统确实感觉被误导。如果看一下过去5周左右的事态发展会发现，蒲亭总统显然有几次误判。」

普莱斯还说：「否则他为何会在我们早就预告，且相当明显会触发一连串后果却仍大举入侵？他认为他的大军能够迅速取得战术胜利，显然是误判了。」

拜登向媒体发言时也谈到，莫斯科当局已承诺在乌克兰首都基辅和北部大城切尔尼戈夫（Chernihiv）周边减少战事，但他不确定俄方真正意图。

拜登表示，如果俄军真的撤离这些城市，为的恐怕只是转移焦点，加强在乌克兰东部顿巴斯（Donbas）地区发动攻击。

拜登说：「到目前为止，没有明确的证据显示他会将所有这些部队撤出基辅。还有证据显示他正加强在顿巴斯的军力。」

他说：「我有点持怀疑态度。他是否真的要撤退的问题有待商榷。」

© 2022 AFP