拜登致函委内瑞拉反对派领袖 重申美方支持

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（法新社卡拉卡斯5日电） 尽管美国正致力与委内瑞拉总统马杜洛（Juan Guaido）政府恢复协商，但总统拜登今天在一封信函中重申，美方支持委国反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）。

拜登这封信是为庆祝委内瑞拉1811年7月5日独立纪念日而发，并透过在邻国哥伦比亚的「委内瑞拉事务办公室」（Office of Venezuelan Affairs）送达。办公室官员告诉法新社，拜登信中对瓜伊多说：「在阁下的领导，以及和公民社会领袖联盟下，您维护了自由民主与主权理念。」

拜登说，瓜伊多正「经由和平民主方式政权移转」来领导他的国家。

2018年马杜洛宣称在总统大选胜选，而这场选举普遍遭到舞弊质疑，时任国民大会（National Assembly）议长的瓜伊多自行宣布就任临时总统，并受到全球约50多个国家的承认。

当时的川普政府对委内瑞拉及其国营石油公司PDVSA实施严厉金融制裁，试图罢黜左派总统马杜洛，但未能成功，却让委内瑞拉陷于更深的政治、经济和人权危机中。

不过，美国和欧盟曾于6月表示，若委内瑞拉能大步迈向「可信赖的选举」，则各国愿意对某些制裁重行协商。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP