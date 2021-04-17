拜登菅义伟峰会 美日摆出抗中阵线

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（法新社华盛顿16日电） 美国总统拜登今天在华府与到访的日本首相菅义伟举行峰会，两国领袖誓言坚定联手抗中、加速因应气候变迁及5G通讯方面等合作。

拜登上任后首场与外国领袖面对面峰会给了日本，展现团结盟邦，美日会后在联合声明里提及台湾，更是1969年后头一遭。拜登在这场因疫情而等了近3个月的与外国领袖峰会里告诉菅义伟，日本享有美国在安全和其他议题上「钢铁般的支持」。

拜登说：「我们将合作来证明，民主仍有竞争力，且能在21世纪胜出。」拜登在白宫玫瑰花园举行的双方联合记者会上，还亲热地以「义」（Yoshi）来称呼菅义伟。

双方在会后联合声明里虽呼吁和中国坦率对话，但也不吝对北京日益强势的海上活动、打压新疆与香港、台海紧张等提出严正关切。声明也重申美日安保条约适用于钓鱼台。

声明指出，美日承认吓阻的重要性，以维系区域内的和平与稳定，「我们反对任何企图片面改变东海现状的举动」，也强调台海和平稳定的重要，鼓励台海两岸问题和平解决。

拜登与菅义伟也启动美日气候伙伴关系，内含3大要项：一、落实巴黎气候协定，实现各自应在2030年前达成的目标；二、洁净能源科技的研发、使用与创新；三、努力协助他国减碳，特别是印太地区。

双方会谈还提到，美日两国分别允诺拨款25亿美元、20亿美元，加速发展与测试5G网际网路和日后的6G技术。

此外，菅义伟还对美国国内兴起一股仇恨亚裔的风潮表达关切；日本首相就美国国内议题发表评论相当罕见。

© 2021 AFP