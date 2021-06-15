拜登蒲亭日内瓦峰会 动员4000军警维安

广告 继续浏览后续

（法新社日内瓦15日电） 美国总统拜登与俄罗斯总统蒲亭双边峰会明天在瑞士揭幕，这个位于欧洲的中立国启动庞大维安，动员约4000名军警与安全人员以确保峰会安全无虞，滴水不漏。

瑞士第一军区司令兰格尔（Yvon Langel）表示：「这是展示我们能耐的良机。」

这也是美国已故总统雷根（Ronald Reagan）与苏联时期领导人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）1985年在中立国瑞士首度会晤以来，美俄两国领袖首次在日内瓦举行如此备受瞩目高峰会。

日内瓦市中心的日内瓦湖（Lake Geneva）与湖滨将全面封锁，空域也将关闭，举行高峰会的场地拉格兰奇别墅（Villa La Grange）与周遭公园，被长达两公里带刺铁丝网安全围篱围住。

维安作业动员约2000名员警，占日内瓦警力95%，还有来自瑞士各地支援警力共900人，与瑞士比邻的数公里外法国境内，当地员警也高度戒备。

另有约1000名部队也完成部署，同时瑞士空军将巡弋日内瓦市上空周遭方圆50公里封锁空域，直升机与战机将执勤。

陆军将在机场派驻一个营兵力，并部署地对空防空飞弹系统。

背着背包并配备自动武器着迷彩服的士兵，已在拉格兰奇别墅外围戒备，同时警方嗅探犬一直在检查停靠周遭的车辆。

军方机动雷达站部署在湖畔，这里向来聚集着熙熙攘攘游客，吃着冰淇淋漫步经过停泊在湖滨的小船。

在城市内各地，拜登预定下榻的五星级洲际饭店（Intercontinental Hotel）周围的多个街区，已被带刺铁丝网封锁，同时邻近街道全面禁止停车，警方忙着指挥引导交通。

除了拜登与蒲亭这两位峰会主角之外，估计双方代表团人数介于600至800人间。

© 2021 AFP