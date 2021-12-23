拜登表态将竞选连任 若川普再出马更想选

（法新社华盛顿22日电） 美国总统拜登第一个任期尚未做满一年，他今天接受美国广播公司新闻网（ABC News）访问时透露，有个因素会让他更想在2024年竞选连任，那就是再度与2020年对手川普一决高下。

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拜登今天向ABC News表示：「这会提高我竞选的可能性。」

询及他是否会竞选连任时，79岁的拜登说他会。他说：「不过，我很尊重天意的安排。我的人生有太多、太多次受到天意的影响。如果我身体健康，像现在这样，如果我身体勇健，那么我会再度竞选。」

主持人穆尔（David Muir）问，这是否代表他将再度对上75岁的前总统川普时，拜登笑着说：「你是在套我的话。当然，如果他被提名，为什么不和川普一较高下？」

川普持续声称他2020年是因为选举舞弊才选输拜登，选举结果是从他身上「偷走」的。 今年1月6日国会认证拜登胜选时，川普的支持者就是在这个指控的怂恿下，强行闯入美国国会山庄。 拜登的副手贺锦丽（Kamala Harris）一度被视为拜登的接班人，但如今华府流传拜登与贺锦丽的关系并不强固的传言，为她的政治前途打上问题。

57岁的贺锦丽在白宫负责处理特别敏感的任务，像是少数族裔的投票权与移民议题等，她似乎力求表现。 同时，川普一再暗示可能再度竞选总统，但尚未宣布他的计画。

© 2021 AFP