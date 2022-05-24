拜登表态捍卫台湾 战略模糊政策略趋清晰

（法新社华盛顿24日电） 美国总统拜登在上任后首度亚洲行期间说，若中国攻台，美国会采军事介入。这番言论虽给了台湾数十年来最明确的保证，但也替美国一贯刻意模糊的立场带来更多不确定性。

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拜登昨天与日本首相岸田文雄举行联合记者会，有记者询问，美国是否会在中国进犯台湾的情况下采军事介入？拜登回答「是」。

不过，美国白宫和国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在拜登发言后很快解释说，美国立场并未改变。

澳洲国立大学（Australian National University）台湾议题专家宋文笛认为，拜登试图「鱼与熊掌兼得」。

他说：「拜登的『口误』和随后的澄清，若从下意识的角度来看，仍让人感觉美国增强了战略清晰目标的决心，而不产生（战略）清晰的成本。」

美国的「德国马歇尔基金会」（German Marshall Fund）台湾议题专家葛来仪（Bonnie Glaser）说，根据台湾的民意调查，自俄国入侵乌克兰后，相信美国会捍卫台湾的比例就在中国宣传之下大幅滑落；此外，拜登也可能是想让担心台海情势不稳定的岸田文雄放心。

因此她认为，拜登「淡化了战略模糊政策，我想是刻意为之」。

但她也表示，拜登的言论留下了一些未解答的疑问，很难说美国在任何情况下都会捍卫台湾。

不过，台湾拥有一项对美国经济而言至关重要的资源：半导体。

根据智库「新美国安全中心」（Center for a New American Security）今年的研究，全球最先进的半导体产量有92%来自台湾。

新美国安全中心在模拟中观察到，台湾正寻求一种熟悉的模式，「在这种模式中，美国在达成可自由取用能源的默契之下，承诺保护产油的波斯湾国家」。

共和党籍联邦参议员柯顿（Tom Cotton）说，拜登必须在明确、备妥的文本中说明政府转向「战略清晰」，「否则，持续的模糊和不确定性，可能会激怒而不是吓阻中国共产党，这对谁都没好处」。

© 2022 AFP