拜登警告：俄军跨过边界就算入侵乌克兰

（法新社华盛顿20日电） 美国总统拜登今天表示，俄罗斯军队只要进入乌克兰，就会被西方视为「入侵」。另外，昨天拜登说「小规模」入侵激起的反击也会较轻，引发外界困惑，今天他也试图澄清。

广告 继续浏览后续

拜登表示：「如果有俄国集结的分队跨过乌克兰边界，那就是入侵。」他还说，自己已「绝对清楚地」向俄国总统蒲亭表达立场。

拜登在白宫告诉记者，入侵行动「将面临严重且同步的经济回应，我已详细跟盟友谈过，也非常清楚地向蒲亭总统解释」。

他说：「俄国会付出沉重代价。」

拜登昨天提到，「小规模」入侵激起的反击也会较轻，今天他进一步澄清，指莫斯科不必然会发动标准入侵行动，「我们必须做好准备」。

拜登表示：「俄国长期运用公然军事行动以外的措施来发动侵略。（例如）准军事战术、所谓的灰色地带攻击、俄军不穿俄国制服行动等。」

他还说，莫斯科也经常使用网攻，「我们也须准备好运用手边工具，以果断且团结的方式来因应这些行动」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天推文，他希望「提醒强权，没有所谓的小规模入侵」。

拜登则试图直接安抚基辅，他说：「乌克兰外长今天表示，他对我方支援和决心有信心━他有理由这么想。」

© 2022 AFP