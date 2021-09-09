拜登设减排目标 2050年前太阳能供电占全美45%

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（法新社纽约8日电） 美国总统拜登政府今天揭橥最新的气候变迁政策，计划在2050年前，达成太阳能占全美电力供应近半的目标。

美国能源部（DOE）发布报告指出，在2035年前，太阳能将占全美电力供应的40%，到2050年前则可达45%，而目前太阳能只占美国供电的3%。

但能源部在声明中说，要达到这个水准，美国年度太阳能产能须额外扩充至4倍。

能源部补充说，这个未来愿景还必须取决于对电网的大规模公共投资，政策也须改弦易辙，降低碳能源的使用。这些电网最初是为煤炭和天然气发电而建。

这份报告发表的时机，正值拜登敦促在气候变迁及可再生能源方面采取积极行动，而在美国热带风暴和森林火灾不断恶化的情况下，国会正就改善美国基础设施的重大提案进行辩论。

白宫上个月才宣布，在2030年前，全美新销售汽车中，须有半数达到零碳排目标。这又是个大胆的目标，必须仰仗公共政策、民间部门投资及消费者偏好等条件配合，才有可能实现。

能源部报告预估，到2050年，扩建工程将增加约5620亿美元额外成本，但未设定公共投资份额的目标。

分析师形容，这项投资具有成本效益，最终将透过「避免气候变迁和改善空气品质」而省下约1.7兆美元。

民主与共和两党共同提出的1.2兆美元基础建设方案，主要重点在于修筑道路和桥梁；而拜登所属的民主党再推3.5兆美元补强社会安全网，却面临更多挑战，相关措施料将引起国会共和党人一致反对。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP